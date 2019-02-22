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22.02.19 12:29

Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Экс-министр обороны, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обвинил генералов СБУ Юрия Федорова, Виктора Кононенко, Александра Довженко в провоцировании насилие в стране, в частности, путем сотрудничества с организацией С14.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство СБУ полностью ушло вразнос - за пределы Закона и человеческой морали. Порошенко не останавливает - он руководит через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова - чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов - чтобы не впустили их к себе, Порошенко и генералов - об ответственности перед законом. Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране - запомните эти фамилии! Еще один пример, проверил через честных офицеров СБУ - правда", - рассказал Гриценко и опубликовал ссылку на материалы СМИ о работе С14 на спецслужбы.

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Гриценко: Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране 01

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