В Днепре появится уникальная библиотека украинской диаспоры

Все книги будущей библиотеки имеют большую библиографическую ценность. Они были в Германии, Бразилии, Аргентине, США и Канаде. Среди изданий - экземпляры, рассказывающие историю Украинской повстанческой армии, философская, историческая литература. Одной из жемчужин будущей библиотеки станут украинские альманахи, сообщили в пресс-службе мэрии.



"Чтобы воплотить этот проект, нам пришлось завоевать большое доверие. Когда я был в Соединенных Штатах Америки, я имел договоренность с Украинской православной церковью США и с украинской диаспорой - прежде всего города Рочестер. Речь шла о том, что библиотечные фонды украинской диаспоры, а также определенные книги из библиотеки Саут-Баунд-Брука будут переданы в коммунальную собственность территориальной общины Днепра и у нас здесь будет сформирована Библиотека украинской диаспоры. Книги чрезвычайно ценные", - отметил Борис Филатов во время открытия фотовыставки газеты "День".



По информации главы города, книжный груз уже готов к отправке в Украину. Его доставят на корабле. Уникальную Библиотеку украинской диаспоры разместят на первом этаже Центральной городской библиотеки Днепра.