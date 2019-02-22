Киевским льготникам ограничат количество бесплатных поездок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом идет речь в проекте распоряжения ведомства "Об утверждении размера ежемесячной наличной выплаты для оплаты проезда на 2019 г.", подписанном мэром города Виталием Кличко.

"В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О местных государственных администрациях", постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731 "Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 г. № 197 "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах", в целях реализации государственной политики по социальной защите лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда утвердить на 2019 размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 г.№ 197, которые имеют льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240,0 грн", - сказано в сообщении.

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Таким образом, выплачиваемой наличными суммы должно хватить на покрытие 30 разовых поездок в коммунальном транспорте столицы.

В КГГА также отметили, что данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.