"Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись с беспилотника.
"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновения. Как они там могли оказаться, если по всем договорённостям должны быть отведены глубоко в тыл!
Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может, обдроченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - пишет Мысягин в комментарии к видео.