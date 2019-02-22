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22.02.19 13:24

"Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Бойцы 54-й бригады уничтожили танковую позицию российских террористов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись с беспилотника.

"Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновения. Как они там могли оказаться, если по всем договорённостям должны быть отведены глубоко в тыл!
Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте". Может, обдроченцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по-другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - пишет Мысягин в комментарии к видео.

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