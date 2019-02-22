"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует", - Тимошенко об обысках у сотрудников ее штаба

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает причастность ее штаба и членов партии "Батькивщина" к любой схеме фальсификации и назвала все обвинения со стороны СБУ бредом. Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, нас просто не интересует. Мы хотим говорить с командой Порошенко о содержании, о стратегии, как выходить страну из этого тяжелого положения, в которое они ее довели. А все провокации СБУ и кума действующего президента, который занимает должность генерального прокурора, я не буду комментировать", — сказала Тимошенко.

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Она также добавила, что все обвинения в адрес депутатов "Батькивщины" Руслана Богдана и Валерия Дубиля являются ложью.

"Это честные люди, они борются вместе со мной, чтобы эта система рухнула. И если кто-то прикоснулся к их имени, мы пойдем в суд и будем отстаивать, чтобы их имя не замешивали в этих политических мясорубках", — заявила Тимошенко.

"Я хочу заявить что наша команда никогда не подкупала избирателей и никогда не будет. ... Прощу не клеить грязные провокации в имя нашей партии", — закончила она.

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Ранее народный депутат и глава партии в Полтаве Руслан Богдан назвал массовые обвинения в адрес "Батькивщины" в нарушении избирательного законодательства признаком агонии действующей власти.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.