Подкуп налом, материальная помощь и фальшивые кандидаты, - Тимошенко заявила о схемах фальсификации выборов штабом Порошенко

Об этом она сказала во время пресс-конференции в пятницу, 22 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Президент страны решил, что не сможет выиграть эти выборы, и он решил их купить. И это знают все. ... Хочу назвать пять пунктов масштабной фальсификации выборов президента:
Первый - прямой черный подкуп налом. Специальные люди заходят в дома к людям, ведут диалог, составляют базы данных, собирают запрещенные законом данные и платят за согласие голосовать за Порошенко. Части людей, которые дали согласие, дают 500 гривен предоплаты и фотографируют этих пенсионеров с 500 гривнями, чтобы они боялись отказаться.
Второй вариант. Для подкупа решили использовать прямые бюджетные средства. В местные бюджеты направляют специальные государственные субвенции и выделяют через офис губернатора материальную помощь в размере 1000 гривен.
Третья схема. Прямой подкуп посредством якобы "государственных программ". Это якобы официальные программы поддержки людей. Одна из них - это монетизированные субсидии, выплату которых задержали на месяц и перед выборами выплатят двойную сумму. Второе - созданы специальные фонды для президента, его жены и его сына на 2 млрд гривен, которые работают не на помощь украинцам, а на подкуп избирателей.
Четвертая схема. Регистрация 44 кандидатов в президенты. Я не первый день в политике, но таких фамилий и таких людей в политике никогда не слышала. В чем смысл этой фальсификации? Они решили, регистрируя фальшивых кандидатов, создать свое большинство в участковых комиссиях. Следовательно они делают ставку на фальсификации протоколов.
Пятое. Купленные заказные социсследования. Они хотят купленной нереальной социологией легализовать будущий подкуп избирателей. И потом эти купленные социологические агентства будут фальсифицировать экзитполы", - сказала Тимошенко.
Она отметила, что совместно с другими демократическими кандидатами подписала меморандум сотрудничества и будет бороться против этой фальсификации.
"Если бы Порошенко заботился о своем народе, если бы в него верили, он бы не покупал так сложно выборы", - резюмировала Тимошенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге, СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.