На обочине дороги возле станции метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

"Около 7 утра в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на обочине дороги у станции метро "Черниговская" лежит мертвая женщина. По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сказано в сообщении.

Сведения должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

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После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка происшествия.









