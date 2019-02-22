Трагическая гибель младенца в лифте в Сумах: двум чиновникам горсовета объявлено о подозрении, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.

"В четверга, 21 февраля 2019 г., сообщено о подозрении одному из заместителей городского головы г. Сумы, который согласно распределению обязанностей, организует контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Более того, указанный заместитель с мая 2017 г. также возглавляет постоянно действующую комиссию, созданную с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Кроме того, вручено извещение о подозрении директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, который в частности заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в г. Сумы стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1. Однако, ни заместителем городского головы, ни директором Департамента не был обеспечен контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностным лицам городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки погибшего малыша. Однако, чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок.

"Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - подчеркнули в прокуратуре.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека) УК Украины.

Напомним, что трагедия произошла 2 января 2019 г. около 16.10 в г. Сумы по ул. Супруна, 32/1. Женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался. По результатам первоочередных следственных действий к уголовной ответственности уже привлечены руководитель и мастер-электромонтер ООО "Миськсумилифт".

В то же время продолжается следствие по факту возможного присвоения средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации. В рамках следствия с привлечением соответствующих специалистов проверяются все 180 отремонтированных в течение последних двух лет лифтов.

Справка: чиновникам городского совета грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.