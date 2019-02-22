Начальник криминальной полиции райотдела на Одесчине задержан при получении 500 долл. взятки за содействие контрабанде, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника отдела - начальник криминальной полиции требовал деньги от местных жителей за беспрепятственную переправку через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла 100 долларов за каждый автомобиль с нелегальным грузом.

Смотрите: Майор полиции задержан в Одессе при получении 300 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения 500 долларов за пересечение государственной границы пятью автомобилями. Ранее оперативники СБУ задокументировали факт получения полицейским взятки в размере 600 долларов.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.