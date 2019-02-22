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22.02.19 15:49

На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

На банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств режима беглого Виктора Януковича.

На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии".  Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 г., средства в сумме 1 478 480 тыс грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины. Работаем дальше", - сообщила она.

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На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 01
На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 02
На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган 03

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

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