Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.
Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможно причастных к сбыту оружия лиц.