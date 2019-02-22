"Говорят о депортации меня в Украину": экс-"министр" "ДНР" Красильников задержан в Москве за кражу зарядного устройства

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства.нахажусь в Московской полицейском участке, Тверском районе ул.Большая Дмитровка2. Отобрали паспорт.ключи от отеля. 6 часов сижу в ожидании. Скорее всего буду задержан. Задкрживали ряд.сотрудники полиции, знали что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", - написал он.

Это последняя запись Красильникова в социальной сети датирована 20 февраля. Дальнейшая судьба "министра" неизвестна. По состоянию на 22 февраля, Красильников не сообщал о том, что произошло после его задержания.

Бывший "министр" бежал в Россию в 2014 году. В Донецке его объявили в розыск по обвинению в создании организованной преступной группы.. Красильников утверждал, что обвинения в его адрес сфабрикованы по приказу главаря "ДНР" Александра Захарченко, который "почувствовал в его лице конкурента".