Политики не решают экологические проблемы, но получают с их помощью поддержку избирателей, - эколог Борейко

Как сообщают политические эксперты, использование экологии для манипулирования электоратом стало мировым трендом. Эта тематика обросла рядом проблемных вопросов: ядерные отходы, добыча сланцевого газа, вырубка лесов, мусора. Впрочем, процент их решения остается низким. Но по некоторым нет даже конкретных путей к их решению, передает 112.

При этом, по словам известного эколога Владимира Борейко, политики используют экологические проблемы в своих целях. Однако решать их никто не собирается.

"Когда депутаты местных уровней выходят и действительно известно, что у них существует какая-то серьезная экологическая проблема, они обещают эту проблему решить. Но они не понимают, что решить ее невозможно на местном уровне. Но благодаря этому, они, конечно, получают некую поддержку избирателей и становятся депутатами", - заявил эколог.

Таким образом, в Украине согласно с мировым трендом, экологию используют как способ наращивания электората.

"Как правило, депутаты не имеют экологического образования, они не имеют опыта работы в экологической сфере. Поэтому они даже не знают, с чего начать. Если они за что-то берутся, то берутся неумело, неэффективно и непрофессионально", - сообщил Борейко.