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22.02.19 16:49

Печерский райсуд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты

Родственники Героев Небесной Сотни просят власти обеспечить проведение в полном объеме всех следственных экспериментов необходимых для проведения полноценного расследования убийств активистов Евромайдана.

Печерский райсуд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты

Об этом говорится в сообщении ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", передает Цензор.НЕТ.

"СРОЧНО!!! Только что Печерский районный суд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты. Уважаемые Игорь Пошивайло и Владимир Вятрович теперь мяч на вашей стороне! В случае нарушения своего слова, не дадите закончить следственные эксперименты до начала строительных работ, нам не нужен такой Мемориал!!! Нас снова заставляют сделать выбор между расследованием и наказанием виновных и Мемориалом! Какой смысл будет в Мемориале, если не будут наказаны виновные!!! Для нас приоритетом всегда было, есть и будет расследование! Надеемся, что договоренности, которые были достигнуты будут выполнены и все следственные эксперименты будут проведены!!!" - говорится в заявлении.

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Печерский райсуд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты 01

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