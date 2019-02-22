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22.02.19 17:16

ГБР подозревает трех полицейских в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют факт превышения служебных обязанностей тремя работниками патрульной полиции г. Киева, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего.

ГБР подозревает трех полицейских в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека

Об этом сообщила в Фейсбуке первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительным данным, патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов города Киева. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Нарушителя задержали и вызвали ему скорую помощь", - написала она.

По ее словам, в дальнейшем патрульные выяснили, что человек проживает в городе Вышгороде, и решили отвезти его к месту жительства. Но мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, потому патрульные высадили его на подъезде к Вышгороду.

"Утром местные жители обнаружили труп этого человека. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении трем работниками патрульной полиции по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности", - написала Варченко.

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