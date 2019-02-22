Начальник сервисного центра МВД в Херсоне задержан на взятке 20 тыс. гривен за оформление автомобилей, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за регистрацию 90 транспортных средств через определенное частное предприятие, в течение сентября - ноября 2018 года, и дальнейшее беспрепятственное оформление автомобилей, должностное лицо сервисного центра требовало от соучредителя коммерческой структуры взятку в размере 20 тыс. гривен.

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15 января чиновник уже получил часть взятки в размере 10 тыс. гривен. В пятницу, 22 феврая после получения второй части взятки в размере 10 тыс. гривен начальник территориального сервисного центра задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения.