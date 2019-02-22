Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 4 апреля, - САП

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"При участии прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн ​​гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства судом исследованы два тома письменных доказательств стороны обвинения.

Следующее судебное заседание состоится 4 апреля 2019 года.

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Напомним, бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.