ГБР вызывает депутата "Батькивщины" Дубиля на допрос по делу о подкупе избирателей

Об этом "Главкому" стало известно из собственных источников.



Допрос назначен на 10 утра 28 февраля.



Часть 1 статьи 255 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет за "создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершавшихся такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп ".



Как сообщалось, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.