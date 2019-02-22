Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.02.19 18:28

Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге", согласно которому текст надписей должен быть на государственном языке

казахстан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NUR.kz.

Согласно указу, обязательными элементами дизайна казахстанских денег являются цифровое или буквенное обозначение номинала и изображение государственного герба, которое должно быть размещено на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Помимо этого, на деньгах обязательно должны быть элементы, которые защищают их от подделки и которые позволяют определить их подлинность, также обязательно указание официального наименования страны эмитента. В качестве дополнительных элементов на банкнотах могут быть указаны серийный номер и год утверждения дизайна, на монетах - год чеканки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы - русские, должны в Россию уехать?" - врач казахского города Аркалык потребовал общения на государственном языке во время приема. ВИДЕО

В качестве декоративного элемента на казахстанских деньгах могут быть изображены казахский орнамент или его составные части и портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие республики. Помимо этого, банкноты и монеты могут быть украшены уникальными историческими, географическими местами и архитектурными памятниками Казахстана или их фрагментами.

Помимо этого, разрешено включать в дизайн логотип Нацбанка и иные цифровые и буквенные надписи.

Также читайте: Казахстан запретил депутатам использовать на заседаниях парламента русский язык

Текст надписей будет написан на государственном языке. Если монеты являются инвестиционными и коллекционными, то допустимо использование надписей на иностранных языках.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100