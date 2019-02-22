Русский язык исчезнет с банкнот и монет в Казахстане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NUR.kz.
Согласно указу, обязательными элементами дизайна казахстанских денег являются цифровое или буквенное обозначение номинала и изображение государственного герба, которое должно быть размещено на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.
Помимо этого, на деньгах обязательно должны быть элементы, которые защищают их от подделки и которые позволяют определить их подлинность, также обязательно указание официального наименования страны эмитента. В качестве дополнительных элементов на банкнотах могут быть указаны серийный номер и год утверждения дизайна, на монетах - год чеканки.
В качестве декоративного элемента на казахстанских деньгах могут быть изображены казахский орнамент или его составные части и портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие республики. Помимо этого, банкноты и монеты могут быть украшены уникальными историческими, географическими местами и архитектурными памятниками Казахстана или их фрагментами.
Помимо этого, разрешено включать в дизайн логотип Нацбанка и иные цифровые и буквенные надписи.
Текст надписей будет написан на государственном языке. Если монеты являются инвестиционными и коллекционными, то допустимо использование надписей на иностранных языках.