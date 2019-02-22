Депутат местного совета на Львовщине попался на взятке 40 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

52-летний депутат одного из местных советов на Львовщине, злоупотребляя служебным положением и властными полномочиями, требовал у субъекта хозяйствования взятку в сумме 40 тысяч гривен за содействие в принятии сессией местного совета положительного решения о выделении в собственность двух земельных участков площадью 0,12 га, прилегающих к автомобильной дороге международного значения.

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Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст.208 УПК Украины 21 февраля во время получения им второй части взятки в сумме 30 тысяч гривен.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.