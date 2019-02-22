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22.02.19 20:01

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории, - Дуда

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявляет польский президент Анджей Дуда.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал президент Польши на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.

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Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши прибывает 4,5 тыс. военных США.

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