Глава МВД Италии Сальвини вел переговоры с российскими властями о финансировании его избирательной кампании в Европарламент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании итальянского журнала L'Espresso.



По данным журнала, финансирование "Лиги" должны были предоставить, замаскировав его под коммерческую сделку по поставкам дизельного топлива. Авторы расследования не знают, было ли достигнуто соглашение по итогам переговоров.

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L'Espresso утверждает, что 18 октября 2018 года бывший пресс-секретарь Сальвини Джанлука Савоини встретился в отеле "Метрополь" в Москве с тремя россиянами и обсуждал с ними условия сделки. Сам Сальвини, как утверждают журналисты, мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком во время визита в Москву в октябре 2018 года.



Россияне для финансирования "Лиги" должны были в течение года поставить 250 тыс. метрических тонн дизельного топлива Usld в месяц.



Полный вариант статьи будет опубликован 24 февраля. Журналисты утверждают, что их расследование посвящено "черным" схемам финансирования "Лиги".





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