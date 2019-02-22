Москальковой запрещают говорить о состоянии украинских политзаключенных, - Денисова

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего-то не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", – подчеркнула омбудсмен.

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Денисова рассказала детали разговора с Москальковой о возможном обмене.

"На прошлом заседании господин Грызлов сказал, что именно госпожа Москалькова и я должны заниматься этим вопросам. Я готова, и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этими вопросом не занимается, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до господина Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", – отметила она.

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Напомним, накануне российский омбудсмен Москалькова отменила запланированную встречу со своей украинской коллегой Денисовой. Москальковой не понравилось, что Денисова возмутилась участием своей предшественницы Карпачовой в обсуждении судьбы пленных украинских моряков.