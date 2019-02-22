ЦИК зарегистрировала уже 357 международных наблюдателей

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, по состоянию на 22 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

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Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019.

8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации на пост главы государства – всего зарегистрировано 44 кандидатов.