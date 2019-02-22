Глава общественных экспертов на конкурсе в Антикоррупционный суд Хупер назвал конкурс по отбору судей "очень успешной работой"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе специального интервью об участии совместно с Высшей квалификационной комиссией Украины (ВККСУ) в проведении конкурса в Высший антикоррупционного суда (ВАКС)

По мнению Председателя ОСМЭ (Общественного совета международных экспертов) их сотрудничество с ВККСУ было успешным, а работа Комиссии профессиональной.

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"Это была очень успешная совместная работа. У нас - членов ОСМЭ, было полное сотрудничество с членами ВККСУ. Мы не могли получить больше сотрудничества, понимания и помощи, чем мы получили от них. Я очень благодарен господину Председателю, заместителю Председателя и всем членам ВККСУ. По моему мнению, это была прекрасная командная работа и захватывающее приключение для всех нас", - отметил эксперт.

"Мне неизвестно о какой другой стране в мире, которая была настолько прозрачной в этом аспекте, как Украина", - сказал Председатель ОСМЭ.

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Особенно его поразили собеседования с кандидатами в ВАКС в режиме он-лайн. "Только подумайте об этом - мы ставили вопрос действующим судьям об их имущество, декларации, налоговые дела. И все это можно посмотреть на YouTube. По моему мнению, это довольно редкая ситуация", - говорит Сэр Энтони Хупер. Тогда как в Великобритании, по его словам, тоже проводятся конкурсы, но решения принимаются в частном, закрытом порядке и никто не может посмотреть их на YouTube.

Кроме этого, Председатель ОСМЭ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Высшим антикоррупционным судом в рамках обучения. Он надеется, что для вновь судей сможет провести свой специальный курс.

"При поддержке Всемирного банка я разработал курс для судей и прокуроров. Он называется "Сonvicting the corrupt" или "Осуждение коррумпированных и конфискация их имущества". Это 4-дневный курс, в котором практически нет лекций, участники только выполняют практические задания, для того чтобы понять законодательство, связанное с коррупцией, и законодательство связано с расследованием этих преступлений", - сообщил сэр Энтони Хупер.

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Перед тем, как приехать в Украину, сэр Энтони Хупер более 20 лет практиковал обвинения и защиты по уголовным делам, был лордом-судьей Апелляционного суда, судьей Верховного суда Англии и Уэльса.

Напомним, конкурс в Высший антикоррупционного суда объявлен 2 августа 2018 на 29 должностей судей, из которых 12 - в апелляционную палату этого суда.