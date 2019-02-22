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22.02.19 22:11

Раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а сейчас - только каждый второй, - Кличко оговорился в эфире

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, заявив, что если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой пациент, то сейчас – только каждый второй.

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Внимание к инциденту привлекла журналистка Татьяна Высоцкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если раньше каждый шестой человек, который попал в интенсивную терапию, умирал, сейчас только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей", – сказал Кличко.

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"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" – спрашивает Высоцкая.

Это уже не первый словесный конфуз Виталия Кличко. Так, недавно на экономическом форуме в Давосе ему понадобилось несколько попыток, чтобы произнести слово "digitalization".

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