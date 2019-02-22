С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"То, что никогда не делают антивакцинаторы, когда распространяют искаженную информацию - они не анализируют данные. Чтобы судить о случаях смерти или болезни после прививки, следует зафиксировать и исследовать все случаи. В США есть база данных "осложнений" прививок, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Почему "осложнений" взято в кавычки, потому что система собирает данные о любых событиях в послевакцинальный период, так называемые неблагоприятные (англ., adverse) события (англ., event). И здесь есть манипуляция, когда количество зарегистрированных случаев неблагоприятных событий после вакцинации антивакцинаторамы трактуется как количество "осложнений" и смертей. Анализ сообщений в VAERS не проявил никакой причинно-следственной связи между вакцинами и смертями или болезнями, которые были зафиксированы после проведения прививок", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что самое главное - это осознать, что после прививки не значит в результате прививки.

Кроме того, в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, не входит в ожидании для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация об этом случае передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.

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