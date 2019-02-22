Мы ожидаем уважения к выбору украинского народа, - в МИД ответили на заявление Венгрии о "полуфашистском" украинском законодательстве

Заявление пресс-секретаря МИД Елены Зеленко размещено на официальном сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", – сказано в нем.

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В МИд подчеркивают, что ни правительство, ни общество в Украине не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и наших международных обязательств Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения", – отмечают в МИД.

В министерстве подчеркнули, что считают недопустимыми как дальнейшие требования по изменению законодательства, так и манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон".

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Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о том, что нынешнее правительство Украины "попирает права нацменьшинств" и приняло "полуфашистский" закон об образовании. Венгерский чиновник также добавил, что Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина изменит свое законодательство.