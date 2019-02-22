Аваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть - глава патрульной полиции Жуков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке. бывший десантник, замначальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Он отметил: "Некоторые мои друзья аккуратно спрашивают: "А за которого из кандидатов ваше руководство агитирует голосовать на выборах президента Украины 2019?" )

Так вот, буквально несколько минут назад закончилось совещание по вопросу выборов, которое проводили Министр внутренних дел Арсен Аваков и Глава НП Сергей Князев.

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И, как всегда, определены четкие позиции для всех правоохранителей!

"Ваши политические взгляды и позиции - это ваше личное, точно так же, как и всех ваших офицеров. За кого считаете нужным, за того и будете голосовать.

Но законность всего процесса соблюдают все. Не смотря на симпатии или антипатии к кандидатам!"

"Мы должны и мы обеспечим чистые, объективные, правильные выборы, как того требует закон Украины! "

Такие вот правильные задачи были поставлены сегодня! Агонь? Я считаю - да! Вагонь и уважение!"

Никаких дурных задач, нечестных и неправильных требований, намеков и подводок! Все як пише книжка)

В принципе, как и всегда! Нормальная, здоровая работа".

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