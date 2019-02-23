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23.02.19 00:08

"Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе

Российский террорист и писатель, создавший "свой" батальон в "ДНР" и сбежавший впоследствии с Донбасса, Захар Прилепин обнародовал информацию о том, что террористы несут большие потери.

"Четверо погибших с утра в бою. Есть раненые", - российский террорист Прилепин рассказал о потерях наемников на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Прилепин отметил: "В нашем донбасском подразделении вследствие постоянных перестрелок и боёв - большие потери. Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит.

Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идёт. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям - как в самые тяжёлые месяцы этой четырёхлетней войны.
Наверное, стоит об этом знать. Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья. Сегодня, сейчас".

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