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23.02.19 00:58

Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море, - Порошенко в интервью "FoxNews"

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с агрессивными действиями России в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-Морских Сил Украины.

Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море, - Порошенко в интервью "FoxNews"

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу FoxNews, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил Президент. При этом он отметил, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

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"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил Российской Федерации. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион ", - сказал Глава государства. Он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил Петр Порошенко.

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"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - убежден Глава Украинского государства.

Президент также отметил, что с российским президентом мировая коалиция говорить с позиции силы. "Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал Петр Порошенко.

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