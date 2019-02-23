Военная прокуратура разрабатывает компьютерный тест для обнаружения коллаборантов, - Матиос

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас совместно с одним мощным научным центром на основании уже имеющихся, которые работают в той или иной части мира, компьютерных и психологических технологий, разрабатываем программу так называемого скрининг-теста для граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях", – рассказал Матиос.

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По словам главного военного прокурора, тест позволит за полчаса узнать, сотрудничал ли житель оккупированной территории с врагом. Пройти тестирование предложат всем взрослым жителям ОРДЛО, но заставлять никого не будут.

"Полчаса. Он (участник тестирования. – Ред.) нажал кнопку датчика или кнопку клавиатуры компьютера – и ушел. После этого сервер, который обработал результаты, по определенным критериям показывает тем государственным представителям, которые придут с миротворцами, что эта категория граждан не совершала преступлений, они не представляют, у них нет данных о том, что они совершали преступления. А эта категория подлежит сомнению, а эта категория подлежит расследованию в полноценном порядке", – рассказал он.

Матиос предполагает, что без такой программы на оккупированных территориях будет сложно выявить коллаборантов.

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"Кто нам признается? Неужели нам Россия или их коллаборационисты и их приспешники-террористы оставят списки тех, кто совершал преступления? Никогда в жизни. Появится то, что было в 1945-м году на Западной Украине – когда сосед писал на соседа, что он помогает бандеровцам. Начинали тянуть всех. Кого тянули в Сибирь, и правды не было", – напомнил прокурор.

"Надо будет прийти с миром и честно сказать, что тот, кто вынужденно учил детей по программам – у него нет состава преступления. Тот, кто сидел в облэнерго или райэнерго, выполнял указания и собирал налоги для оккупационных властей – у него нет состава преступления", – добавил Матиос.