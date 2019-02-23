Переходы общин УПЦ МП в ПЦУ сдерживают внешние факторы, - Минкульт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных совершенных процессов изменения подчинения из УПЦ Московского Патриархата в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду пока не все эти переходы получили завершения и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрания религиозной общины, где был засвидетельствован этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным зафиксировали, но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции", - сказал эксперт.

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На вопрос ведущего, насколько быстро переходят прихода и которые есть факторы, которые еще сдерживают, Юраш ответил: "Почему я говорю об искусственном сдерживании? Потому что задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ.

С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям внешним говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не надо признавать. Словом, надо изнутри разрывать этот круг. И два упомянутые законопроекта дают полное законодательное осознание того, что этот процесс изменения и переходов имеет полное основание. Закон, в частности, 4128Д дает полный механизм и логистику, как это реализовать".

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Юраш также сказал, что есть немало спекуляций. Одна из них - якобы изменения подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику и является попытка дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

"Конечно, это неправильно. Община - это все члены сообщества, которые регулярно принимали участие себя соотносят с религиозным сообществом. Второй момент спекуляции - якобы только священнослужитель имеет право собрать собрание, чтобы обсудить этот вопрос. Но закон четко говорит, что право инициировать собрание общины имеют ее члены. То есть употреблено слово "члены", это означает, что как минимум два человека имеют право созвать собрание общины и поэтому не священник определяет решение членов сообщества".

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.