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23.02.19 02:01

Новым представителем США в ООН станет Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена ​​на высоком уровне. Приветствую Келли и всю ее семью!", - добавил он.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в твиттере написал про Келли Крафт : "Наш партнер и союзник в Оттаве последние полтора года".

Новым представителем США в ООН станет Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде 01

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