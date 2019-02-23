Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал в Фейсбуке.

"На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117", - пишет он.

Министр также прогнозирует, что с приближением дня выборов таких сообщений и вызовов будет поступать все больше.

"И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек! Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой.

Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране.

Не смотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по Закону!

Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность", - подчеркнул глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть, - глава патрульной полиции Жуков