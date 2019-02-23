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23.02.19 09:09

Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

Наемники российско-оккупационных войск из-за неподготовленности личного состава ведут обстрел собственных позиций и выпускают большое количество мин, 50% из которых не детонируют.

Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные Главного управления разведки во время брифинга озвучил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"19-20 февраля э.г. при попытке нанесения огневого поражения подразделениям ВС Украины, минометные расчеты противника обстреляли позиции своих войск. Кроме этого, из-за неподготовленности личного состава в действиях по снаряжению мин, около 50 процентов выстреленных боеприпасов не детонировали", - отметил Гуцуляк.

Он добавил, что требования проводить мероприятия боевой подготовки в сокращенные сроки приводят к тому, что на линию соприкосновения направляется неподготовленный личный состав. Такие действия оккупантов усиливают опасность для местного населения из-за увеличения вероятности поражения объектов гражданской инфраструктуры и количества неразорвавшихся мин на территории сельскохозяйственных угодий.

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