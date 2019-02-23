Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки, пишет "УП".

В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".

Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

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Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. А СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.