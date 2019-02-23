Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отвечая на вопрос о борьбе с так называемыми "сетками", глава МВД отметил: "Таких случаев много. Из этих 74 производств таких историй, кажется, 50. Например, в офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? — Нет. — Уходите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство".

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На уточняющий вопрос, фигурирует ли Березенко в уголовных производвтсвах, Аваков ответил: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал он.

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