Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские сетевые источники. Спуск на воду патрульного корабля "Павел Державин" состоялся 21 февраля.
Строительство ведется на керченском судостроительном заводе "Залив", который оккупанты передали под управление АО "Зеленодольский завод им. Горького". "Павел Державин" - это третий корабль проекта 22160 в серии из шести единиц, и первый, строящийся на заводе "Залив".
Патрульный корабль "Павел Державин"
Сообщается, что головной корабль проекта - "Василий Быков" был передан Черноморскому флоту РФ 20 декабря 2018 года. Второй корабль - "Дмитрий Рогачев" был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года; в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сдача этого корабля запланирована на 2019 год.
Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" закладывались на Зеленодольском судостроительном заводе, но фактически их строительство ведется в Керчи. Также на Зеленодольском заводе строятся патрульные корабли "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".
Все шесть кораблей проекта 22160 предназначены для Черноморского флота РФ, то есть несут конкретную угрозу для безопасности Украины на море. Основное оружие кораблей этого проекта – 76-миллиметровая артиллерийская установка с возможностью поражения надводных, воздушных и наземных целей. Также декларируется возможность их оснащения ракетными комплексами "Калибр-НК". Предусмотрено базирование вертолета, а также наличие на борту ПЗРК "Игла-С".
Однако сроки сдачи этих кораблей переносятся. Ранее "Цензор" уже сообщал, что главной причиной срыва сроков перевооружения российского флота являются международные санкции, наложенные на РФ за агрессию против Украины.