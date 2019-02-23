Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщили вооружённые силы Шведского королевства.

Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио сказал, что министерство оценивает произошедшее как неприемлемое поведение.

"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Между тем, в Минобороны России отрицают опасное сближение российского истребителя с военным самолётом Швеции над Балтикой. В заявлении россиян говорится, что экипаж приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушного объекта, выяснил, что это самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после чего вернулся на аэродром базирования.

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