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23.02.19 13:30

95 танков и десятки артиллерийских систем и орудий наемников РФ обнаружены миссией ОБСЕ за пределами мест хранения и линий отвода на Донбассе

По данным отчета СММ ОБСЕ от 21 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, танки, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, минометы.

95 танков и десятки артиллерийских систем и орудий наемников РФ обнаружены миссией ОБСЕ за пределами мест хранения и линий отвода на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 20 февраля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно - 7 танков неподалеку Старопетровского.

Кроме того, 17 февраля, за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения вблизи Мирного (на юго-западе от Луганска) по доступным СММ данным воздушного наблюдения было выявлено 17 танков, 9 единиц самоходной и 18 буксируемой артиллерии или минометов. 27 танков оккупанты разместили у Круглика.

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На следующий день, также на основе доступных СММ ОБСЕ данных воздушного наблюдения, на юго-западе от Луганска было зафиксировано 17 танков вблизи Бугаевки, 6 танков неподалеку Шимшиновки и 21 танк рядом с Терновым.

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