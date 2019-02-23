Порошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Порошенко заявил во время своего выступления во Львове.

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину. Изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина", - заявил Порошенко.

На протяжении долгого времени 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества, однако с 2014 года наша страна отказалась от этого праздника. У украинских военных появился свой праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

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