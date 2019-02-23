У украинского политзаключенного в РФ Коломийца наиболее жесткие условия содержания, - консул Малышевский

Об этом рассказал и.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Условия содержания и "опека" Андрея со стороны сотрудников колонии, пожалуй, наиболее жесткие, по сравнению с другими учреждениями, где содержатся наши граждане, заключенные по политическим обвинениям. Во время встречи – наблюдение и видеозапись за беседой консула со своим гражданином ведут 3-4 человека из числа оперативных сотрудников. Они не препятствуют разговору, однако в такой ситуации никаких нареканий со стороны заключенного не подымаются – действительное положение вещей, все новости, узнаем уже от жены", – рассказал Малышевский.

По его словам, Коломиец испытывает трудности с исповеданием ислама.

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"Присутствие консула позволяет заключенному держаться увереннее, зная, что тебя поддерживают, помнят и каждые два месяца посещают. К сожалению, с исповеданием ислама в "православной колонии" трудно, Андрей как-то справляется, однако это непросто. На переданные Генеральным консульством средства покупает необходимое, благодарит", – говорит он.

Малышевский добавил, что Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону удалось посетить почти всех политических заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на территории консульского округа. Андрея Коломийца навестили 13 февраля.

В июне 2016 года украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двоих крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Российская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Коломийца и требует его немедленного освобождения.

​В мае 2018 года Галина Коломиец сообщала, что у Андрея Коломийца ухудшилось состояние здоровья. Он страдает хроническими заболеваниями: псориаз, сильные головные боли и повышенное давление. В сентябре 2018 года супруга Коломийца рассказала, что ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. По ее словам жены, состояние здоровья политузника ухудшается.

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