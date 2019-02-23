Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Глава государства сказал во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки в регион.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел", - отметил он.

По словам Главы государства, Министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должно искать путь легализации трудовой занятости. "Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы ИТ-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства подчеркнул: "Это не значит, что этим не надо заниматься. Но мы просто должны найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд".

"Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем", - также подчеркнул он.

Порошенко кроме этого отметил, что одной из его главных идей по изменениям в налоговой сфере является введение налога на вывод капитала. "Что это значит? То, что ты вложил в Украину - без налогов. То, что ты выводишь как бы ты это не называл - роялти или дивиденды, выводишь из Украины - заплати", - пояснил он.

Президент убежден, что это будет мощныи стимулом для инвестиций, развития, создания рабочих мест. "Я твердо убежден, что это будет настоящий прорыв", - резюмировал глава государства.

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