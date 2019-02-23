С начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, один боец погиб, - пресс-центр ООС

С полуночи до шести часов вечера 23 февраля противник трижды обстрелял позиции наших войск, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции в районе Чермалыка из противотанкового ракетного комплекса, а в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Катериновки из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, 22 февраля российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

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