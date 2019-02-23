Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"16 февраля на Столичном шоссе в Киеве BMW Х5 на бешенной скорости влетел в такси "Ланос". Последний загорелся и молодая женщина сгорела заживо. У нее осталась 8-ми летняя дочь.

Водитель скрылся с места происшествия, но потом, вроде, сам пришел в полицию уже с адвокатами. Им оказался 20-летний Николай Слободской, который сейчас учится в Лондоне. Отец владельца BMW X 5 - Игорь Слободской, известный бизнесмен, владеет многими компаниями. Журналисты нашли его совместный бизнес со многими известными лицами, включая Алексея Азарова. https://goo.gl/ot89mv

Но меня заинтересовало другое. Оказывается на Николая Слободского дважды составляли протоколы за управление в состоянии опьянения", - пишет Маселко.

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Первый раз дело рассматривала судья Печерского суда Кристина Тарасюк. Протокол поступил в суд 01.09.16, но рассмотрен только 05.12.16! ️. Судья установила вину водителя, но закрыла дело в связи и истечением срока привлечения. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63777803





Кстати, судья Тарасюк, это судья, которая позволила обыск у активиста Автомайдана, который зафиксировал председателя Голосеевского суда О.Первушину на незадекларированном автомобиле. https://goo.gl/YoKyW5

Второй раз Шевченковский суд 20 июня 2018 таки лишил Слободского прав управления на 1 год.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74867234

Решение о лишении есть, но права не забрали. Слободской обжаловал это решение и уже более 7! ️ месяцев дело находится в Киевском апелляционном суде. Было уже 8 заседаний. 9-е назначено на 1 марта.

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"Я впервые вижу такое количество переносов заседаний в апелляции. Рассматривает дело судья Кепкал Людмила Ивановна, которая уже успешно прошла тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Все это время Слободской спокойно садился за руль, пока 16 февраля не убил молодую маму.

1 марта суд, видимо, наконец заберет правау Слободского. Высшая квалификационная комиссия продолжит оценивать судей и избирать судей Верховного Суда. А Президент будет рассказывать об успешной судебной реформе", - отмечает адвокат.

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