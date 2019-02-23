Отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю на извинения, - Березенко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одном из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал депутат.

По его мнению, в основе "выпада" лежит "политическая ангажированность руководителя МВД, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", именно это провоцирует "на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".

"По сути же должен сказать следующее:

Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.

Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов.

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Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.

Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований. Сам этот тезис является элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов.

А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому что ими она хочет подменить разглашение о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании.

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Со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - отмечает Березенко.