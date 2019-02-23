Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП, по его мнению, это событие "вызовет сопротивление со стороны православных украинцев".

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Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем Украинской греко-католической церкви патриархом Святославом для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей".

По информации пресс-службы ПЦУ, встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки.

Как отмечает Радіо Свобода, 18 февраля патриарх Святослав сообщил о намерении провести прощу и праздничную литургию в соборе Святой Софии в Киеве на Благовещение 7 апреля. Он отметил, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука.

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