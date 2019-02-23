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23.02.19 21:59

Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия

Печерский райсуд Киева отменил арест земельных участков, на которых запланировано строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. В то же время, Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства Мемориала не будет начинать строительные работы, поскольку Генпрокуратура все еще проводит следственные эксперименты на аллее Героев Небесной Сотни.

Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия

Об этом говорится в заявлении музея, которое есть в распоряжении Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

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"Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства не планировал и не намерен начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 февраля на встрече представителей Музея с представителями ГПУ, родственники Героев Небесной Сотни и их адвокаты договорились согласовывать действия на аллее. Устная и письменная коммуникация между сторонами продолжается, договоренности не нарушались, заверили в музее.

В то же время, Музей пояснил, что установленный строительный забор в нижней части аллеи является признаком подготовительных работ. "Его размещение было согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились установлением бытового городка и его обязательным ограждением", - говорится в сообщении.

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Планируется, что дальнейшими действиями Музея по осуществлению проекта Мемориала будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ - из-за ареста земельного участка Музей не мог получить эту документацию.

"Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому, в лучшем случае, документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим, начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально озвученных ГПУ - до 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

"Повторно подтверждаем, что каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями ГПУ, в соответствии с договоренностями 8 февраля и требованиями, изложенными в письме Генеральной прокуратуры от 14 февраля 2019 года", - отметили в музее.

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Напомним, в феврале 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни - разработку архитекторов Ирины Волынец и Марии Поцык из Львова. "Победителем является эскиз, где аллея разделена на две части. На изображении Майдан, это что-то вроде интерфейса Майдана. Здесь есть аллея, вымощенная брусчаткой, где происходили события на холмах. Есть пространство, вбитое в этот холм для того чтобы создать арку. Перед этой аркоподобной стеной объединялись все временные и спонтанные монументы, которые бы объединились в одном месте. Это место памяти, это место, где можно прийти, положить цветы, зажечь свечи, где можно побыть вместе, объединиться", - отметил председатель жюри конкурса "Мемориал Героев Небесной Сотни" Бенжамин Хоссбах.

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