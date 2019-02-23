Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия

Об этом говорится в заявлении музея, которое есть в распоряжении Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

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"Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства не планировал и не намерен начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 февраля на встрече представителей Музея с представителями ГПУ, родственники Героев Небесной Сотни и их адвокаты договорились согласовывать действия на аллее. Устная и письменная коммуникация между сторонами продолжается, договоренности не нарушались, заверили в музее.

В то же время, Музей пояснил, что установленный строительный забор в нижней части аллеи является признаком подготовительных работ. "Его размещение было согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились установлением бытового городка и его обязательным ограждением", - говорится в сообщении.

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Планируется, что дальнейшими действиями Музея по осуществлению проекта Мемориала будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ - из-за ареста земельного участка Музей не мог получить эту документацию.

"Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому, в лучшем случае, документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим, начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально озвученных ГПУ - до 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

"Повторно подтверждаем, что каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями ГПУ, в соответствии с договоренностями 8 февраля и требованиями, изложенными в письме Генеральной прокуратуры от 14 февраля 2019 года", - отметили в музее.

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Напомним, в феврале 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни - разработку архитекторов Ирины Волынец и Марии Поцык из Львова. "Победителем является эскиз, где аллея разделена на две части. На изображении Майдан, это что-то вроде интерфейса Майдана. Здесь есть аллея, вымощенная брусчаткой, где происходили события на холмах. Есть пространство, вбитое в этот холм для того чтобы создать арку. Перед этой аркоподобной стеной объединялись все временные и спонтанные монументы, которые бы объединились в одном месте. Это место памяти, это место, где можно прийти, положить цветы, зажечь свечи, где можно побыть вместе, объединиться", - отметил председатель жюри конкурса "Мемориал Героев Небесной Сотни" Бенжамин Хоссбах.