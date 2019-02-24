Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков

Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это вопрос сложный, колеблется между рацио и эмоцио.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Троян о полковнике Голубане: "Он служит у нас и будет служить, пока его вина не будет доказана". ВИДЕО

"У нас негодяи становятся героями и наоборот. И очень быстро... Мы внимательно изучили ситуацию. Там все не так просто. Он не ангел, как он себя пытался подать, но и не дьявол, как его пытаются описать. В ряде фронтовых ситуаций, как и в ситуации с Парасюком сотоварищи, он, на мой взгляд, себя вел совершенно адекватно, чем привлек к себе внимание со стороны Петра Алексеевича, — получил награду и публичность, — отметил министр. — Потом, когда возник скандал, связанный с его возможной причастностью к незаконным формированиям, мы копнули глубже и обнаружили, что Голубан полтора месяца неизвестно где находился. Его сначала отстранили, потом уволили. Однако убедительных доказательств его вины тоже пока нет. Производство открыто, расследование продолжается. Во время войны нет просто черного/белого, везде оттенки. Важно не забывать принципы, разбираться по совести, а не следовать давлению или конъюнктуре".

Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко в 2017 году, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.

Также смотрите: Активисты пикетировали СБУ с требованием отставки полковника полиции Голубана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.

Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: " Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".

Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.